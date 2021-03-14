İzmir’de 25 yıllık devlet memuru ve hesap uzmanı Ümit Akın ailesiyle tatillere çıkmak için çekme karavan inşa ediyor.

İzmir Defterdarlığında memur olarak görev yapan Akın, küçük yaşlarda başlayan imalat merakını gittiği kurslarla pekiştirmiş. Akın, salgın döneminde izole tatil için bu kez karavan yapımına girişmişti.

AA’nın haberine göre Akın, karavanın önce projesini çizip maketini yaptıktan sonra Çiğli’de ikamet ettiği apartmanın bahçesinde komşularından izin alarak kurduğu tezgahta karavanı inşa etmeye başladı. Karavanın enerji, ısıtma, tuvalet, duş, mutfak ve su sistemlerini de kendi ihtiyaçlarına göre planlayan Akın, bu yıl haziranda eşi ve iki çocuğuyla tatile çıkmayı planlıyor.

HER ANINI KAMERAYA KAYDEDİYOR

Akın, yapım aşamasının her anını kayıt altına alarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, kendisine ulaşanlarla bilgi paylaşımında da bulunuyor.

YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

Ümit Akın, AA muhabirine, geçen yıl 1 Kasım’da yapımına başladığı çekme karavan projesinin yüzde 60’ını tamamladığını söyledi. Ailesiyle tatillerini hep otellerde, kapalı alanlarda geçirmek zorunda kaldıklarını ve istedikleri gibi doğaya çıkamadıklarını belirten Akın, şöyle konuştu:

“Gezmeyi, sosyalleşmeyi seven bir ailem var. Onların değişik yerleri görmelerini sağlamak, tatilleri renklendirmek ve ayrıca çadırda da rahat edemeyeceğimizi düşündüğüm için tercihimiz karavandan yana oldu. Karavanda otel konforu yaşatmak için biraz özel bir tasarım yapıyorum. Bazı eksiklikler olsa da aradıkları her şeyi bu karavanda bulabilecekler ve kendilerini evlerinde gibi hissedecekler.”

EKSİ 20-25 DERECEDE KULLANILABİLECEK

Akın, “Karavanın benim için özgürlük olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi yazlık alıp vaktinin orada geçirmeyi tercih ediyor ama ben tek bir yerden ziyade istediğim yerde tatil yapabilmeli, istediğim yeri görmeli, sıkıldığım zaman da başka bir yere geçebilmeliyim. Karavanı genelde herkes kış değil de yaz tatili için kullanıyor ama ben yalıtımını öyle bir hale getirmeyi düşünüyorum ki eksi 20-25 derecede bile kullanılabilecek.” dedi.

Çekme karavanı tek başına yapmanın zor ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

“Yıllarca edindiğim tecrübe ve birikimleri bir yerde kullanıp, tek başıma her şeyini kendim yapabilir miyim diye düşündüm” diyor.

47 BİN LİRAYA MAL OLMASINI PLANLIYOR

Akın, İzmir sınırları içerisinde karavan yapmak isteyenlere yardım edebileceğini dile getirerek, “Benim maksadım sadece karavan yapmak değil, bir şey üretebilmek. İnsanların boş vakitlerinde tembellik yapacaklarına bir şeyler üretebilmelerini istiyorum.” diye konuştu.

Hedefinin 47 bin lira bütçe ile karavanı tamamlamak olduğunu aktaran Akın, 9 metrekare karavanda, mutfak, banyo ve tuvalet ile ortak kullanım alanı bulunacağını dile getirdi.

Akın, karavanla ilgili en büyük hayalinin yurt dışı gezisi olduğunu da sözlerine ekledi.