ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan bir yatırım aracı oluşturdu.
ABD’li yatırım bankası JP Morgan, yapılandırılmış yatırım aracı ile kripto para bağlantılı 11 hisseye yatırım yapılabileceğini duyurdu. Araç, doğrudan kripto işlemleri gerçekleştirmeyecek.
Yatırım aracının yatırım yapacağı şirketler arasında Microstrategy, Square, Riot Blockchain, Nvidia, Paypal Holdings ve Advanced Micro Devices da yer aldı.
- ‘Yatırım Gurusu’ndan kripto para yorumu
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması
- Kripto para alıp-satarken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar ne öneriyor?
Bir cevap yazın