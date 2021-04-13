Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gözler toplantıdan alınacak koronavirüs tedbirlerine çevrildi.

Günlük vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkması ek önlemleri de gündeme getirdi. Sağlık Bakanı Koca’nın, ‘Ramazan ayının özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görülmesi gerekiyor’ açıklamasıyla gözler yeniden Kabine Toplantısı’na çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 15.25’te başladı.

Ramazan ayında tam kapanmanın olup olmayacağı uzun süredir merak edilirken, beklenti seyahat kısıtlaması, paket servis ve kademeli mesai ile ilgili kararların alınacağı yönünde.

Bakan Koca: Kabine Toplantısı’nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkması nedeniyle tam kapanma ya da farklı önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna, “Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, ‘Ramazan’ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir’ diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar.” yanıtını verdi.

Ramazan ayının özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Koca, “Mutantın özellikle yüzde 85’e kadar çıktığı bu dönemde, bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Kasım ve aralıkta yaşadığımız pikten farklı olarak, bu pik mutant oranının yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz. O nedenle yakın temas ve hareketliliği azaltıcı döneme girmek durumundayız. Bütün vatandaşlarımızın bu noktada özellikle hassasiyet göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.