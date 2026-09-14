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AJet'in yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası başladı

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet'in yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Bu dönemdeki 28 Ekim-1 Kasım, 13 Kasım-22 Kasım, 31 Aralık-4 Ocak tarihleri ise kampanya kapsamı dışında tutulacak.

Kampanya kapsamında koltuk seçiminde indirim yapılarak standart koltuklar 99 lira, ön sıralar 199-299 lira ve acil çıkış koltukları 349 liradan satışa sunuldu.

İndirimli biletler sadece "AJet.com sitesi ve AJet Mobil" uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

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