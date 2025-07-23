Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde çalışma izni olmadan istihdam edildiği tespit edilen ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne bildirilen yabancı uyrukluların; konaklama, ülkeye dönüş ve gerekirse sağlıkla ilgili tüm giderleri, ilk aşamada Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Bu masraflar, daha sonra ilgili işverene yansıtılacak.

İşverene bir ay süre verilecek

Göç İdaresi’nin yaptığı harcamalar, ilgili işverene bildirilerek bir aylık ödeme süresi verilecek. Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde, söz konusu borçlar vergi daireleri tarafından tahsilat sürecine alınacak.

Yönetmelikte, çalışma izni olmadan yabancı çalıştırmanın yasak olduğu yeniden vurgulanırken, düzenlemenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra uygulamaya geçeceği belirtildi.