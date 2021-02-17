Kademeli normalleşme Mart’ta başlıyor… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Normalleşme süreci ile ilgili bilgi veren Erdoğan, “İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.” dedi. Erdoğan, “Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık” dedi.

MART AYINDA NORMALLEŞME TAKVİMİ BAŞLIYOR

Erdoğan, Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği bilgiler şöyle:

KİMİ ŞEHİRLERDE DURUMU İYİ, KİMİ ŞEHİRLERDE SANCILI

Son kabine toplantısının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu sürecin devam edeceğini kaydetti. Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, “Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük.” dedi.

5.5 MİLYONUN ÜZERİNDE AŞILAMA KAMPANYASI TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve milletin el ele vererek, tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden gelineceğini vurguladı.

Aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü, şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, “Nerdeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken, diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

MART AYI İTİBARIYLA KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLIYOR

Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre ‘düşük’, ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek riskli’ olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.”

RESTORAN, KAFE, KIRAATHANE… ATILACAK ADIMLAR AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, “Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİM

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI AŞAMALI OLARAK KALDIRILIYOR

“Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.”

TOGG HEDEFLEDİĞİMİZ TARİHTE HAZIR OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin Otomobili Projesi”nin son sürat devam ettiğini, geçen yıl Gemlik’te temelini attıkları fabrika inşaatının da gece gündüz sürdüğünü belirterek, “Şu ana kadar 35 bin zemin güçlendirme kolonu imal edildi, boya, enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin de geçtiğimiz hafta önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında meteorolojik verilerin anlık paylaşımına yönelik bir işbirliği gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Bu sayede TOGG’un, Meteorolojinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü uyarırken, yapay zeka ara yüzü sayesinde kendisini de geliştireceğini aktaran Erdoğan, “Fikri mülkiyet haklarının tamamı size ait olan bir otomobile sahip olduğunuzda işte bu şekilde hangi teknolojiyi isterseniz onu aracınıza ekleyebiliyorsunuz. Eğer bu araç Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olarak geliştirilmeseydi böyle bir imkanı da elde edemeyecektik. İnşallah bu ve benzeri birçok yenilikçi teknoloji ile TOGG hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak.” diye konuştu.

SANAYİ ÜRETİMİNİ EN ÇOK ARTIRAN G20 ÜLKESİ OLDUK

Üretim cephesinde Türkiye’nin yoluna güçlü şekilde devam ettiğine işaret eden Erdoğan, geçen hafta 2020’nin son ayına ilişkin sanayi üretim verilerinin açıklandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Buna göre sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardık. Sanayi üretimindeki bu güçlü artış Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti. Hatırlayacaksınız salgın başladığında IMF Türkiye’nin 2020’de yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF Türkiye’nin yüzde 1,2 büyüyeceği yönünde, önceki tahminini güncellemek zorunda kaldı. Bu süreçte üreterek büyüyen bir Türkiye için durmak bilmeden çalışan sanayicilerimizi ve emekçilerimizi tebrik ediyorum. Tedarik zincirlerinde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen üretim sektörümüz bırakın yurt içi talebi karşılamayı, uluslararası taahhütlerde tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Nitekim bu başarı ihracatımıza da yansıdı. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracat içerisindeki payımızı ilk defa yüzde 1’in üzerine çıkardık. Küresel doğrudan yatırımların yüzde 42 gerilediği bir dönemde Türkiye yaklaşık 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı.”

SERMAYE PİYASALARI, OTOMOBİL, KONUT SATIŞLARI

Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici yükselişlerin yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, “Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans inşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Bu yılın ilk 40 gününde organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı. Geleneksel pazarlarımızdaki aşılama oranı yükseldikçe dış talebin önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart’a kadar uzattık.” dedi.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

Konuşmasında çiftçilere iki müjde veren Erdoğan, “Gübre desteklerini, küresel emtia fiyatlarındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, yüzde 100 artışla iki katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz, Bay Kemal. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini, dekara 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağa en çok ihtiyaç duydukları ilk bahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler üretmeye devam ettikleri müddetçe desteklere devam edeceklerini söyledi.