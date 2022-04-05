Şirketler, üretici kadınların emeklerini geniş kitlelere duyurmalarında önemli rol üstleniyor. Kadın üreticilerin emeklerini kendi reyonlarına ya da platformlarına taşıyan şirketler, ayrıca mentorluk, finansman, mesleki eğitim gibi konularda da destekler sunuyor.

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların iş gücüne katılımının ve ticarette güç kazanmalarının önemli bir yeri var. Bu vizyonla harekete geçen şirketler, kadın üreticilere farklı alanlarda birçok proje ile destek veriyor.

Anadolu’yu gezerek toprağın dilinden anlayan kadınlara ulaşan şirketler, onların hikayelerini kendi reyonlarına ya da platformlarına taşıyarak, ürün satış desteği veriyor.

Şirketler, kadın üreticilerden sadece ürün tedariki yapmakla kalmıyor, doğal ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik eğitimlerle de onların gelişimine katkı sunuyorlar. Şirketler böylece marka imajlarını üretici kadınlarla daha değerli bir hale getiriyor.

Şirketler, bu yıl da binlerce kadın üreticiyi desteklemeye devam edecek. Haberimizde kadın üreticilere destek veren 12 şirketin yeni dönem projelerini araştırdık.

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