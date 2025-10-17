ARA
DOLAR
41,95
0,26%
DOLAR
EURO
49,07
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
5836,09
0,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
10165,02
-1,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım var

Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirterek "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir" ifadesini kullandı.


Son Güncellenme:
Şimşek'ten özel sektörün finansmana erişimine yönelik paylaşım var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL