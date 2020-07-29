Whatsapp, Telegram gibi yabancı şirketlere ait mesajlaşma uygulamaları, bilgi güvenliği açısından kamu çalışanları tarafından kurumsal çalışmalarında kullanılamayacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” 24 Temmuz’da tamamlandı.

Kamu çalışanlarına yönelik bilgi güvenliği rehberinde “Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde bulunan mevcut ve yeni kurulacak bilgi sistemlerinde, Rehberde yer verilen tedbirlere uyulması zorunludur. Mevcut bilgi teknolojisi altyapıları, güvenlik seviyesi öncelikleri dikkate alınarak Rehberde yer alan plan çerçevesinde kademeli olarak bu esaslara uyumlu hale getirilecektir” deniliyor.

Rehberde bugünün basının gündemine gelen Anlık Mesajlaşma ile ilgili de bir bölüm var. Rehbere göre kamu çalışanları kamudaki kurumsal işleri için yabancı kaynaklı mesajlaşma uygulamalarını kullanamayacak.

Kamu personeli günlük yaşamında Whatsapp’tan Telegram’a istediği uygulamayı yine kullanabilecek. Ancak kurumsal işlerde bilgi güvenliği için yerli yazılımlara geçiş isteniyor.

Kamuya dönük rehberin Anlık Mesajlaşma Güvenliği bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

“Bu güvenlik tedbiri ana başlığının amacı, anlık mesajlaşma güvenliği çerçevesinde ele alınan tedbir listeleri ve denetim sorularını belirlemektir” deniliyor.

Rehberdeki ifadeler şöyle: