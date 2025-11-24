ARA
DOLAR
42,43
-0,02%
DOLAR
EURO
49,01
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
5563,78
0,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
10892,65
-0,28%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kapasite kullanımı sınırlı artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.


Kapasite kullanımı sınırlı artış gösterdi

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e yükseldi.

Buna göre, kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da kasımda, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e çıktı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL