Moldova bandıralı bir gemi Ukrayna’nın Odessa limanı yakınlarında bir füze tarafından vuruldu. Reuters’ın geçtiği bilgilere göre gemide yaralıların olduğu açıklandı.

Moldova Denizcilik teşkilatının müdür yardımcısı Vadim Pavalachi, Reuters’e Millennial Spirit isimli geminin mürettebatının Rus olduğunu söyledi. Pavalachi, “Sadece 10 dakika önce tüm mürettebatın kurtarıldığını ancak ikisinin ciddi şekilde yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü duyduk.” dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanı Valeriy Zaluzhny, limana 12 mil uzaklıktaki Moldova bayraklı Millennium Spirit gemisinin bir Rus gemisi tarafından vurulduğunu söyledi, facebook’ta geminin fotoğrafını paylaştı.

Türkdeniz.com’un haberinde geminin Romanya sahipli ve Moldova bayraklı olduğu ifade edildi.

İKİNCİ GEMİ İSABET ALDI

Bugün ayrıca Panama bandralı Na Quenn gemisi roket çarpması sonucu alev aldı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı basın servisi, “Limanın sevk görevlilerine göre NAMURA QUEEN gemisinin kıç tarafına bir füze çarptı” dedi.

Ajansa göre, geminin dümen pervane grubu hasar gördü ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye aracı çağrıldı.