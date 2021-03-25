Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının bağlı kuruluşu KARÇEL’in, Türkiye ve tüm dünyada Rus standartlarına göre nükleer enerji alanında gerçekleştirilen tüm projeler için teklif sunabileceği belirtildi.

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (KARÇEL) Türkiye’de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik ve standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda “Uygunluk Değerlendirme Sertifikası”na sahip ilk firma olduğu kaydedildi.

KARÇEL’in Rusya’da liman genişleme, Afrika’da demir yolu hatları kurulumu, Tayland’da rafineri modernizasyonu gibi birden çok uluslararası projede yer aldığı anımsatılan açıklamada, şirketin ülke içinde 1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere birçok önemli fabrikanın kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerimizin zorlaştığı günlerde üretim ve istihdam rekoru kıran KARÇEL, almış olduğu sertifikayla bir kez daha sektördeki itibarını ve gücünü yukarılara taşıdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Santralin 2023 yılında ilk etabı tamamlanarak devreye girmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük yatırımlarının yanında Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşu olarak yer almaktan mutluluk ve gurur duymaktayız.” ifadelerine yer verildi.

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