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KARDEMİR'e yeni CFO

01 Aralık 2022 | 09:16
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KARDEMİR'e yeni CFO
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), CFO Furkan Ünal’ın yerine, İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanı Bilal Yıldız'ın getirildiğini duyurdu.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonucu, KARDEMİR’in yeni CFO’su olan Bilal Yıldız'ın aynı zamanda vekaleten Satınalma Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirildiği belirtildi.

Bilal Yıldız’ın kariyeri ve görev yaptığı yerler hakkında bilgiler aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yıldız, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden ikinci lisans diplomasını almış ve aynı üniversitede Ekonomi Yüksek Lisans çalışmaları yürütmüştür. Amerika Birleşik Devletleri’nde Columbia Üniversitesinden Uluslararası Finans alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunduğu sırada Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu bünyesinde kısa dönemli danışmanlık da yapmış olan Bilal Yıldız, uluslararası geçerliliğe sahip CIA sertifikasına ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir."
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