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Kaspi.kz CEO'su: Türkiye'de yatırımlara devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO’su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

01 Ağustos 2025 | 16:16
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2025 | 16:16
Kaspi.kz CEO'su: Türkiye'de yatırımlara devam edeceğiz

Kaspi.kz’nin Türkiye’ye yatırım yapmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz ve Hepsiburada’ya başarılar diledi. 

Mikheil Lomtadze, Kaspi’nin yenilikçi ürün ve servislerle müşterilerin ve KOBİ’ler başta olmak üzere iş ortaklarının hayatlarını kolaylaştırma ve iyileştirme misyonunu Türkiye’de de uygulamayı amaçladıklarını belirterek Kazakistan ve Türkiye’deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin, bu iki ülke arasında doğacak yeni fırsatlardan fayda sağlayacağına inandığının altını çizdi.

Türkiye’de yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Mikheil Lomtadze, hedeflerinin fintech, e-ticaret, nakitsiz ödemeler ve daha fazlasını kapsayan inovatif servisler inşa etmek olduğunu belirtti. 

Kaspi.kz, Hepsiburada’nın çoğunluk hissesini 2025 yılı başında devralmıştı, mart ayında da Rabobank’ın Türkiye’deki iştiraki Rabobank A.Ş.’yi bünyesine katmak için hisse alım sözleşmesi imzalamıştı. 
 

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