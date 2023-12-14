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Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

14 Aralık 2023 | 14:29
Son Güncellenme: 14 Aralık 2023 | 14:59
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Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ne kadar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez  - 14.12.2023 - En düşük - En yüksek
Palandöken PB -6 4
Palandöken-2 PB -3 5
Hakkari AB -11 3
Sarıkamış AB -7 4
Ergan PB -3 5
Kartalkaya PB 4 7
Erciyes P 1 9
Yalnızçam PB -6 8
Uludağ KSY 5 10
Denizli ÇB 2 7
Murat Dağı ÇB 4 10
(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

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