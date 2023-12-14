Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez - 14.12.2023 - En düşük - En yüksek

Palandöken PB -6 4

Palandöken-2 PB -3 5

Hakkari AB -11 3

Sarıkamış AB -7 4

Ergan PB -3 5

Kartalkaya PB 4 7

Erciyes P 1 9

Yalnızçam PB -6 8

Uludağ KSY 5 10

Denizli ÇB 2 7

Murat Dağı ÇB 4 10

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)