Kayseri'de okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Kayseri okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri ve çevresinde kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öğrenciler Kayseri'de okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Kayseri okullar tatil mi? sorularına yanıt arıyor.


Kayseri’de ağırlaşan kış şartları ve dondurucu soğuklar nedeniyle, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair sorular artış gösterdi.

Kayseri'de okullar tatil mi?

Kayseri’de dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının etkisi sürerken, Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıkları tarafından yapılan resmi açıklamalarla bu iki ilçede eğitime ara verildiği netleşti.

 Pınarbaşı ve Sarız'da Eğitime Kar Molası

Tatil Süresi: Her iki ilçede de eğitim-öğretime 12 Ocak Pazartesi günü (bugün) için 1 gün süreyle ara verildi.

İdari İzinler: Bu ilçelerde görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile (Pınarbaşı'nda) kreş/ilkokul çağında çocuğu olan kadın çalışanlar (belirli birimler hariç) idari izinli sayılacak.

 

13 Ocak Salı Günü Okullar Tatil mi?

 3 Ocak 2026 Salı gününü kapsayan yeni bir tatil kararı henüz açıklanmadı. Ancak Meteoroloji’nin sunduğu kritik veriler yarın için beklentiyi koruyor:

 Kar yağışının ardından gece sıcaklıklarının Kayseri merkezde -3, yüksek ilçelerde -10 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum yarın sabah yollarda "gizli buzlanma" riskini artırıyor.

 

Kayseri için 5 günlük detaylı hava tahmini:

GünHava DurumuGündüz (°C)Gece (°C)
12 Ocak PazartesiYoğun Kar Yağışlı4°C-3°C
13 Ocak SalıKar Yağışlı ve Soğuk-3°C-11°C
14 Ocak ÇarşambaParçalı Bulutlu / Ayaz-4°C-11°C
15 Ocak PerşembeAz Bulutlu / Açık-2°C-7°C
16 Ocak CumaÇok Bulutlu1°C-6°C
