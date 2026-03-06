YKS geç başvuru tarihi nedir? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM takvimi netleşti. Üniversite hayali kuran binlerce aday için bu "son şans" niteliğindeki süreç, önümüzdeki hafta içi başlıyor.
2026 YKS Geç Başvuru Takvimi
Geç Başvuru Tarihleri: 10 – 12 Mart 2026
Son Saat: 12 Mart Perşembe, saat 23.59
Başvuru Kanalı: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM mobil uygulaması.
2026 YKS Geç Başvuru Ücretleri
Geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde sınav ücreti, normal döneme göre %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir. 2026 yılı için belirlenen oturum başı ücretler şu şekildedir:
Sadece TYT Oturumu: 1.050 TL
TYT + AYT Oturumları: 2.100 TL
TYT + AYT + YDT Oturumları: 3.150 TL