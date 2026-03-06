ARA
  YKS geç başvuru tarihi nedir? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru tarihi nedir? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru sürecini 2 Mart itibarıyla tamamlayan ÖSYM, çeşitli nedenlerle başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuru takvimini ve güncel ücretlerini duyurdu. Peki YKS geç başvuru tarihi nedir? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru tarihi nedir? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ÖSYM takvimi netleşti. Üniversite hayali kuran binlerce aday için bu "son şans" niteliğindeki süreç, önümüzdeki hafta içi başlıyor. 

2026 YKS Geç Başvuru Takvimi

Geç Başvuru Tarihleri: 10 – 12 Mart 2026

Son Saat: 12 Mart Perşembe, saat 23.59

Başvuru Kanalı: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM mobil uygulaması.

2026 YKS Geç Başvuru Ücretleri

Geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde sınav ücreti, normal döneme göre %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir. 2026 yılı için belirlenen oturum başı ücretler şu şekildedir:

Sadece TYT Oturumu: 1.050 TL

TYT + AYT Oturumları: 2.100 TL

TYT + AYT + YDT Oturumları: 3.150 TL

Sınav ve Sonuç Takvimi

OturumSınav TarihiSınav Saati
1. Oturum (TYT)20 Haziran 2026 Cumartesi10.15
2. Oturum (AYT)21 Haziran 2026 Pazar10.15
3. Oturum (YDT)21 Haziran 2026 Pazar15.45
