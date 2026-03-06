YKS geç başvuru tarihi nedir? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS Geç Başvuru Ücretleri

Geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde sınav ücreti, normal döneme göre %50 artırımlı olarak tahsil edilmektedir. 2026 yılı için belirlenen oturum başı ücretler şu şekildedir:

Sadece TYT Oturumu: 1.050 TL

TYT + AYT Oturumları: 2.100 TL

TYT + AYT + YDT Oturumları: 3.150 TL