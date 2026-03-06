2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi

2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ÖSYM takvimi netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan bu kritik sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında gerçekleştirilecek.
2026 DGS Önemli Tarihler Tablosu
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|15 Mayıs – 2 Haziran 2026
|Geç Başvuru Günü
|11 Haziran 2026 (Saat 23.59'a kadar)
|Sınav Tarihi
|19 Temmuz 2026
|Sonuç Açıklama Tarihi
|13 Ağustos 2026
Adaylar İçin Kritik Notlar
Geç Başvuru Ücreti: 11 Haziran'daki geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti, normal döneme göre %50 artırımlı olarak ödenmektedir.
İşlem Kanalı: Başvurular, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.