  2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi

2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte, ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen binlerce adayın beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) detayları netleşti. Peki 2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi

2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi

2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ÖSYM takvimi netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan bu kritik sınav, her yıl olduğu  gibi bu yıl da yaz aylarında gerçekleştirilecek.

2026 DGS Önemli Tarihler Tablosu

SüreçTarih
Başvuru Dönemi15 Mayıs – 2 Haziran 2026
Geç Başvuru Günü11 Haziran 2026 (Saat 23.59'a kadar)
Sınav Tarihi19 Temmuz 2026
Sonuç Açıklama Tarihi13 Ağustos 2026

Adaylar İçin Kritik Notlar

Geç Başvuru Ücreti: 11 Haziran'daki geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti, normal döneme göre %50 artırımlı olarak ödenmektedir.

İşlem Kanalı: Başvurular, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

 

Puan Barajı: Sayısal ve sözel her iki testten de en az 1 net yapma zorunluluğunun devam ettiğini, aksi takdirde puanın hesaplanmayacağını hatırlatmakta fayda var.
0
