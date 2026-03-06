2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM DGS sınav tarihi

2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını sürdüren adaylar için ÖSYM takvimi netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan bu kritik sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında gerçekleştirilecek.