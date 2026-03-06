Bursluluk başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Önemli Başvuru Şartları ve Gelir Sınırı

Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak, 5-11. sınıflar arasında öğrenim görüyor olmak ve disiplin cezası almamış olmak gerekiyor. Maddi durum şartı ise en belirleyici kriter:

Gelir Sınırı: 2026 yılı için ailenin 2025 yılı toplam gelirinin fert başına düşen yıllık miktarı 250.000 TL’yi geçmemelidir.

Gerekli Belge: Başvuru sırasında, ailenin maddi durumunu gösteren "EK-1 Beyannamesi" ve gelir belgelerinin okul müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.