Bursluluk başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim hayatları boyunca önemli bir katkı sağlıyor.
2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım hızlandı. 9 Şubat’ta başlayan başvuru süreci, 11 Mart 2026 Çarşamba günü mesai bitimiyle sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacağından, adayların okul müdürlükleri üzerinden onay işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.
2026 İOKBS Sınav ve Başvuru Takvimi
|İşlem
|Tarih
|Son Başvuru Tarihi
|11 Mart 2026
|Sınav Giriş Yerlerinin İlanı
|En geç 19 Nisan 2026 (Sınavdan 7 gün önce)
|Sınav Tarihi ve Saati
|26 Nisan 2026 Pazar – Saat 10.00
|Sonuçların Açıklanması
|Mayıs 2026 sonu (Öngörülen)
Önemli Başvuru Şartları ve Gelir Sınırı
Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak, 5-11. sınıflar arasında öğrenim görüyor olmak ve disiplin cezası almamış olmak gerekiyor. Maddi durum şartı ise en belirleyici kriter:
Gelir Sınırı: 2026 yılı için ailenin 2025 yılı toplam gelirinin fert başına düşen yıllık miktarı 250.000 TL’yi geçmemelidir.
Gerekli Belge: Başvuru sırasında, ailenin maddi durumunu gösteren "EK-1 Beyannamesi" ve gelir belgelerinin okul müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.