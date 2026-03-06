ARA
  Bursluluk başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için hazırlanan binlerce öğrenci ve veli için başvuru sürecinde kritik günlere girildi. Peki Bursluluk başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Bursluluk başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim hayatları boyunca önemli bir katkı sağlıyor. 

2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım hızlandı. 9 Şubat’ta başlayan başvuru süreci, 11 Mart 2026 Çarşamba günü mesai bitimiyle sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacağından, adayların okul müdürlükleri üzerinden onay işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

2026 İOKBS Sınav ve Başvuru Takvimi

İşlemTarih
Son Başvuru Tarihi11 Mart 2026
Sınav Giriş Yerlerinin İlanıEn geç 19 Nisan 2026 (Sınavdan 7 gün önce)
Sınav Tarihi ve Saati26 Nisan 2026 Pazar – Saat 10.00
Sonuçların AçıklanmasıMayıs 2026 sonu (Öngörülen)

Önemli Başvuru Şartları ve Gelir Sınırı

Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak, 5-11. sınıflar arasında öğrenim görüyor olmak ve disiplin cezası almamış olmak gerekiyor. Maddi durum şartı ise en belirleyici kriter:

Gelir Sınırı: 2026 yılı için ailenin 2025 yılı toplam gelirinin fert başına düşen yıllık miktarı 250.000 TL’yi geçmemelidir.

Gerekli Belge: Başvuru sırasında, ailenin maddi durumunu gösteren "EK-1 Beyannamesi" ve gelir belgelerinin okul müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

 

Sınav İçeriği ve Puanlama

Tüm sınıf seviyelerinde öğrencilere 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. Puanlama yapılırken "3 yanlış bir doğruyu götürür" kuralı uygulanacağı için adayların net hesabına dikkat etmesi gerekiyor.
