Kendi atığını değerlendirdi, yeni ürünler üretti

Proje sayesinde ekonomiye de yardımcı olduklarını belirten Baloğlu, "Biz, üniversitemizdeki işlevselliğini yitirmiş olan, ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelere daha farklı işlevsellik kazandırarak hem ekonomiye hem de kullanıma kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sayede sıfır atık projemizde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ekibimiz bu konuda çok mahir. Hem fikir üretimi açısından hem de bu atık malzemelerden yeni ürünler elde etmek açısından çok mahir. O yüzden de ayrıca ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.