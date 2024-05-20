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  • Kira artışlarında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? Bakan Şimşek'ten merak edilen soruya yanıt

Kira artışlarında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? Bakan Şimşek'ten merak edilen soruya yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'kira artışlarında yüzde 25 sınırı devam edecek mi' sorusuna yanıt verdi. Şimşek, "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde de yani devam etmesi yönünde bir çalışma yok. Ben hükümetimiz adına verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama çok büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

20 Mayıs 2024 | 11:22
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 13:59
Kira artışlarında yüzde 25 sınırı kalkıyor mu? Bakan Şimşek'ten merak edilen soruya yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında soruları cevapladı.

"Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına" ilişkin ise Şimşek, şöyle konuştu:

"Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."

 

 

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