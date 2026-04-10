AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 AÖF Bahar dönemi sınav sonucu sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için beklenen an geldi! 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen bahar dönemi ara sınavlarının üzerinden henüz 5 gün geçmişken, üniversite yönetimi hızlı bir değerlendirmeyle sonuçları bugün itibarıyla erişime açtı.

AÖF Sınav Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Sonuçlar hem üniversitenin kendi sistemi hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebilir:

AÖF Öğrenci Otomasyonu: aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet: "Anadolu Üniversitesi/Sınav Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak sisteme erişebilirsiniz.

AÖF sisteminde (özel statülü bazı dersler hariç) ara sınavın ağırlığı %30, dönem sonu (final) sınavının ağırlığı ise %70'tir. Derslerden geçmek için başarı puanınızın 35 ve üzeri olması şarttır.

İtiraz Hakkı: Sonuçlarda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, ilan tarihinden itibaren belirlenen süre (genellikle 2 iş günü) içerisinde sistem üzerinden itiraz edebilirsiniz.

35 Barajı: Unutmayın, ara sınav puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, başarı notu toplamda 35’in altında kalırsa o dersten başarısız sayılırsınız (FF).

Ara sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler için asıl önemli viraj Mayıs ayında dönecek. Akademik takvime göre bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri şu şekildedir:

Bahar Dönemi Final Sınavı: 09 - 10 Mayıs 2026

 
