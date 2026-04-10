Çorum TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çorum kura sonucu sorgulama ekranı

Başvuru Ücreti İadeleri Ne Zaman?

Kurada ismi çıkmayan (hak sahibi olamayan) vatandaşların en çok merak ettiği konu olan 500 TL'lik (veya proje kapsamındaki başvuru bedeli) ücret iadeleri için takvim netleşti:

Zamanlama: İade işlemleri, projenin son ayağı olan İstanbul kura çekimlerinin tamamen bitmesinin ardından başlayacak.

Süre: İstanbul kuraları bittikten sonra yaklaşık 5 iş günü içerisinde (yoğunluğa bağlı olarak bir haftayı bulabilir) başvuru yapılan banka hesaplarına (Halkbank/Ziraat Bankası) otomatik olarak yatırılacaktır.