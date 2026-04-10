Çorum TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Çorum kura sonucu sorgulama ekranı

Çorum merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için hak sahipleri bugün yapılan dijital çekilişle belirlendi.
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda bugün saat 14.00 itibarıyla başlayan TOKİ Çorum kura çekilişi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde tamamlandı. Çorum merkez ve ilçelerindeki binlerce ailenin ev sahibi olma hayali, canlı yayında çekilen kuralarla gerçeğe dönüştü.
Sonuçlar Nereden ve Nasıl Sorgulanır?
Kura çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Canlı yayını kaçıran veya ismini listede kontrol etmek isteyen vatandaşlar şu yöntemleri kullanabilir:
e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden il bazlı isim listelerine ulaşabilirsiniz.
Çorum Konut Dağılımı (İlçe İlçe)
Toplam 2 bin 867 konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Merkez: 1.200 Konut
Sungurlu: 400 Konut
Alaca: 300 Konut
İskilip: 300 Konut
Osmancık: 300 Konut
Bayat: 200 Konut
Kargı Hacıhamza: 63 Konut
Uğurludağ: 50 Konut
Mecitözü: 28 Konut
Laçin: 26 Konut
Başvuru Ücreti İadeleri Ne Zaman?
Kurada ismi çıkmayan (hak sahibi olamayan) vatandaşların en çok merak ettiği konu olan 500 TL'lik (veya proje kapsamındaki başvuru bedeli) ücret iadeleri için takvim netleşti:
Zamanlama: İade işlemleri, projenin son ayağı olan İstanbul kura çekimlerinin tamamen bitmesinin ardından başlayacak.
Süre: İstanbul kuraları bittikten sonra yaklaşık 5 iş günü içerisinde (yoğunluğa bağlı olarak bir haftayı bulabilir) başvuru yapılan banka hesaplarına (Halkbank/Ziraat Bankası) otomatik olarak yatırılacaktır.
Bir Sonraki Durak: İstanbul
Çorum etabının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde 79 ilin kurası bitmiş oldu. Artık tüm gözler, projenin finali olan ve en büyük kontenjanın ayrıldığı İstanbul kura tarihlerine çevrildi. İstanbul takviminin önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından ilan edilmesi bekleniyor.