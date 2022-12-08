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  • Kişi başına düşen milli gelir 36 ilde yükseldi, 33'ünde düştü

Kişi başına düşen milli gelir 36 ilde yükseldi, 33'ünde düştü

İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, geçen yıl kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) 36 ilin sıralaması yükselirken, 33 ilin sıralamasında düşüş gerçekleşti. 2020'de ikinci sırada yer alan Kocaeli, İstanbul'u geçerek birinci sıraya, Tekirdağ da Ankara'yı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Sıralamadaki yeri en çok gerileyen il ise 39'uncu sıradan 54'üncü sıraya inen Ardahan oldu.

08 Aralık 2022 | 15:09
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Kişi başına düşen milli gelir 36 ilde yükseldi, 33'ünde düştü

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020'de 60 bin 541 lira olan kişi başına GSYH, geçen yıl yüzde 42,3 artışla 86 bin 144 liraya çıktı.

Tüm illerde cari fiyatlarla kişi başına düşen GSYH'de artış yaşanırken, 21 ildeki artış Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Kişi başına düşen GSYH'de en yüksek artış oranını yüzde 60,8 ile Hatay elde etti. Kocaeli'nde kişi başına düşen GSYH yüzde 58,8, Antalya'da yüzde 58 arttı.

Ardahan yüzde 17,1 ile kişi başına düşen GSYH'si en az artan il olurken, bu ili yüzde 20,5 ile Bayburt, yüzde 22 ile Sinop izledi.

12 ilin sıralaması değişmedi

Geçen yıl kişi başına GSYH'de 36 ilin sıralaması yükselirken 33 ilin sıralaması düştü. 12 ilin sıralamasıysa değişim göstermedi. 2020'de 57'nci sırada bulunan Hatay, geçen yıl 40. sıraya çıktı ve sıralamadaki yerini en çok artıran il oldu.

Aynı dönemde sıralamada Osmaniye 16, Mardin 12, Zonguldak 10 basamak yükseldi. Sıralamadaki yeri en çok gerileyen il ise 39'uncu sıradan 54'üncü sıraya inen Ardahan olarak kayıtlara geçti. Bayburt'un sıralamadaki yeri 10, Karaman'ınki ise 6 basamak düştü.

Sanayi sektörünün hızlı büyümesi sayesinde, kişi başına GSYH sıralamasında 2020'de ikinci sırada yer alan Kocaeli, İstanbul'u geçerek birinci sıraya, Tekirdağ da Ankara'yı geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında GSYH'si düşen turizm kenti Antalya, kişi başına düşen GSYH'deki sıralamada 9 basamak yükselerek 26'ıncı sıradan 17'inci sıraya çıktı.

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