Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu.” İfadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi:

“İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız”