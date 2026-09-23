Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların beklediği İlk Evim Konut Kredisi yeniden gündemde. İlk kez konut alacaklara yönelik olması planlanan kredi desteğiyle ilgili gelişmeler takip edilirken, uygulamanın ayrıntıları da merak ediliyor.
Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı? İlk Evim Konut Kredisinden kimler yararlanabilecek, faiz oranı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
1 İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı?
İlk Evim Konut Kredisi'ne başvuruların hangi tarihte ve nereden yapılacağına ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi. Başvuru tarihleri ve sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin detayların resmi açıklamayla duyurulması bekleniyor.
2 İlk Evim Konut Kredisi başvuru şartları neler?
2026 İlk Evim Konut Kredisi'nden yararlanmak için aranacak kesin koşullar henüz açıklanmadı.
Başvurularda dikkate alınması beklenen kriterler şöyle:
- Başvuran kişinin daha önce ev sahibi olmamış olması,
- Başvuru sahibinin üzerinde kayıtlı bir konutun olup olmadığının değerlendirilmesi,
- Kredi kullanımı için gerekli gelir yeterliliğinin karşılanması,
- Krediyle alınacak evin program kapsamında belirlenecek özellikleri taşıması,
- Bankaların kredi kullandırırken uyguladığı değerlendirme kriterlerine uygunluk sağlanması.
3 İlk Evim Konut Kredisi'nden kimler yararlanabilecek?
Kredi desteğinin, ilk konutunu almak isteyen ve daha önce ev sahibi olmayan vatandaşları kapsaması öngörülüyor.
İlk Evim Konut Kredisinden yararlanacak kişilerin belirlenmesinde gelir düzeyi ile üzerlerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunup bulunmadığı dikkate alınabilecek. Desteğin kimleri kapsayacağına ilişkin kesin kriterler ise başvuru kılavuzunun veya resmi düzenlemenin yayımlanmasıyla belli olacak.
4 İlk Evim Konut Kredisi faiz oranı ne kadar olacak?
Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan kampanyada, kredi faizinin yüzde 1,20 olarak uygulanması bekleniyor.
5 İlk Evim Konut Kredisi vadesi kaç ay olacak?
Kredi paketi kapsamında değerlendirilen seçeneklerden biri, geri ödeme süresinin 180 aya kadar çıkarılması. Bu formülün hayata geçirilmesi halinde borcun daha uzun sürede ödenmesi ve aylık taksit tutarlarının azaltılması hedefleniyor.
180 aylık vade seçeneğine ilişkin ise henüz kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.