Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların beklediği İlk Evim Konut Kredisi yeniden gündemde. İlk kez konut alacaklara yönelik olması planlanan kredi desteğiyle ilgili gelişmeler takip edilirken, uygulamanın ayrıntıları da merak ediliyor.

Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı? İlk Evim Konut Kredisinden kimler yararlanabilecek, faiz oranı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...