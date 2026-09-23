Yapay zekada güvenlik mi rekabet mi? Anthropic yeni Claude modelini piyasaya sürdü

Financial Times'da yer alan habere göre; Anthropic, güvenlik tartışmalarının göbeğinde yeni yapay zekâ modeli Claude 3.5 Sonnet'yi tanıttı.

Şirket, yeni modelin karmaşık kodlama, veri analizi ve metin yazma görevlerinde rakibi OpenAI'ın GPT-4o modelini ve kendi önceki en güçlü modeli Claude 3 Opus'u geride bıraktığını açıkladı.

Güvenlik protokolleri uygulandı

Yeni modelin çıkışı, yapay zekâ sektöründe güvenlik standartları ve hükümet düzenlemeleri üzerindeki tartışmaların kızıştığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz aylarda OpenAI ve Anthropic dâhil olmak üzere önde gelen yapay zekâ şirketlerinden ayrılan çok sayıda araştırmacı, şirketlerin ticari rekabet uğruna güvenlik risklerini göz ardı ettiğini öne sürerek bir açık mektup yayımlamıştı.

Anthropic, Claude 3.5 Sonnet'nin bağımsız güvenlik kuruluşları ve yapay zekâ güvenlik enstitüleri tarafından kapsamlı bir şekilde test edildiğini ve biyolojik ya da siber saldırı risklerine karşı gerekli güvenlik protokollerinin uygulandığını bildirdi. Şirket ayrıca, kullanıcıların yapay zeka çıktılarının yanı sıra belgeleri ve kodları eş zamanlı olarak görüntüleyip düzenlemesine olanak tanıyan "Artifacts" adlı yeni bir ara yüz özelliğini de kullanıma sunduğunu açıkladı.