KKM bakiyelerinde düşüş sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenini yayımladı.

Yayımlanan bültene göre 11 Temmuz haftasında 521 milyar 609 milyon TL olan KKM bakiyesi, 18 Temmuz haftasında 15,1 milyar TL azaldı ve 506 milyar 451 milyon TL'ye indi.

KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,17'si oldu.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 248 milyar 99 milyon lira artarak 23 trilyon 336 milyar 1 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 7 milyar 360 milyon lira azaldı

Tüketici kredilerinin tutarı, 18 Temmuz itibarıyla 7 milyar 360 milyon lira azalarak 2 trilyon 390 milyar 654 milyon liraya indi.

Söz konusu tutarın 588 milyar 928 milyon lirası konut, 57 milyar 64 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 744 milyar 662 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 393 milyon lira artarak 2 trilyon 904 milyar 235 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,9 azalarak 2 trilyon 240 milyar 758 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 771 milyar 994 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 468 milyar 764 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 969 milyon lira artışla 441 milyar 310 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 319 milyar 718 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 36 milyar 251 milyon lira artarak 4 trilyon 60 milyar 282 milyon lira oldu.