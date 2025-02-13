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KKM’deki erime sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 30 milyar 168 milyon lira azalarak 966 milyar 22 milyon liraya düştü.

13 Şubat 2025 | 16:02
KKM’deki erime sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Şubat haftasında 118 milyar 527 milyon lira artarak 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liradan, 16 trilyon 485 milyar 706 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 206 milyar 371 milyon lira artarak 19 trilyon 254 milyar 476 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 2.67 TRİLYON LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Şubat itibarıyla 4 milyar 502 milyon lira artarak 2 trilyon 67 milyar 197 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 526 milyar 134 milyon lirası konut, 70 milyar 255 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 470 milyar 808 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 202 milyon lira artarak 2 trilyon 335 milyar 53 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 azalışla 1 trilyon 879 milyar 620 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 662 milyar 594 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 217 milyar 26 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 519 milyon lira artışla 320 milyar 245 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 238 milyar 55 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 481 milyon lira azalarak 3 trilyon 585 milyar 334 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu. AA

 

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