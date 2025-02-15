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KKM'den çıkışta vites yükseldi: Tüzel kişiler hesap açıp yenileyemeyecek

Merkez Bankası, tüm KKM hesaplarında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

15 Şubat 2025 | 09:15
KKM'den çıkışta vites yükseldi: Tüzel kişiler hesap açıp yenileyemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi. AA

 

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