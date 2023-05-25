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  • KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı

KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı

KOBİ'lerin sınıflandırılması, nitelikleri ve işletme türleri yeniden belirlendi.

25 Mayıs 2023 | 13:09
Son Güncellenme: 25 Mayıs 2023 | 16:25
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KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı

Küçük ve Ortabüyüklükteki (KOBİ) işletmeler yönetmeliği Resim Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yıllık çalışan sayısı 10 kişiden az olan ve yıllık net satışı miktarı veya mali bilançosu 5 milyon liradan fazla olmayan mikro işletmelerde çalışan sayısı aynı kalmakla birlikte mali bilançosu 10 milyon lirayı aşmayan işletemler olarak tanımlandı.

Yıllık çalışan kişi sayısı 50 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu 25 milyon TL’den fazla olmayan işletmeler olarak tanımlanan küçük işletmelerde de çalışan sayısı 50 kişiden az olan, yıllık satışı miktarı veya mali bilançosundan herhangi biri 100 milyon lirayı aşmayan işlemeler olarak belirlendi.

Yıllık çalışan kişi sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu 250 milyon TL’den fazla olmayan işletmeler olarak sınıflandırılan orta büyüklükteki işletmeler de yine çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı veya mali bilançosu ise 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler olarak sınıflandırıldı.

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