Koç Holding, bu yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, pandemi ile mücadelede 2 yılı geride bıraktıklarını hatırlatarak, bu dönemde salgının etkilerinin azaldığını görmenin umut verici olduğunu belirtti.

2022’nin ilk çeyreğinde yatırımları aralıksız sürdürerek 5,3 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirdiklerini, son 5 yılda yaptıkları toplam yatırımın 57,3 milyar TL’ye ulaştığını bildiren Çakıroğlu, elde ettikleri tüm başarılarda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarına, bayilerine, tedarikçilerine ve markalarını tercih eden müşterilerine teşekkür ettiğini kaydetti.

2021 yılında gösterdikleri istikrarlı ve başarılı performansı 2022’nin ilk çeyreğinde de sürdürdüklerini belirten Çakıroğlu, “Teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi artıran ve Topluluk şirketlerimizin gücüne güç katan stratejik adımları kararlılıkla atıyoruz. Koç Topluluğu olarak, kurulduğumuz günden bu yana varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece bugünün değil, geleceğin rekabetine de odaklanan bir anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, Ford Otosan’ın yatırımlarını yapmaya devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Türk otomotiv sanayinin lider kuruluşu Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki en verimli üretim tesislerinden biri olan Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine katmak üzere anlaşmaya vardı. Ford Otosan’ın yurt dışındaki ilk satın alması olacak bu yatırım ile şirketimizin Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi unvanını pekiştireceğimize ve ülkemizin otomotiv sektöründeki global rekabet avantajını artırFkar acağımıza inanıyoruz. Romanya fabrikasında tasarımı ve mühendisliği tümüyle Ford Otosan’a ait olacak Yeni Nesil Courier aracını ve tam elektrikli versiyonunu, Ford Puma ve yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorların üretimi de gerçekleştirilecek. Ayrıca, Koç Holding olarak batarya üretimi konusunda Ford Motor Company ve SK On ile ortak bir değerlendirme yapıyoruz. Öte yandan, Ford Otosan, Gölcük fabrikasında hattan indirdiği ilk E-Transit aracıyla Avrupa’nın en güçlü ve Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracını üretmeye başladı. Ford Otosan’ı uluslararası platforma taşıyan, batarya yatırımı ile de dönüşüm halindeki otomotiv endüstrisinde ülkemizin rekabetçi gücünü daha da arttıran bu önemli gelişmelerle ülkemizin sanayi tarihine adımızı bir kez daha yazdırmaktan gurur duyuyoruz.”

Koç Holding ve Aygaz, Entek hisselerini Tüpraş’a devredecek

Koç Holding olarak Yapı Kredi’de UniCredit’in sahip olduğu ve sermayenin yüzde 18’ine denk gelen ilave payın satın alınması işlemini 2022’nin ilk çeyreğinde tamamladıklarını vurgulayan Çakıroğlu, “Daha önce de belirttiğim gibi, bu satın alma Yapı Kredi’ye, bankacılık sektörüne ve uzun vadede ülkemizin potansiyeline olan inancımızın bir göstergesi. Ayrıca, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi kapsamında ‘The Sustainability Yearbook 2022’ şirketleri arasına girmeye hak kazanan bankamız, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) risklerine karşı direncini ölçen MSCI ESG derecelendirmesinde Türkiye’de AA seviyesinde puan alan tek banka olarak ‘lider’ sınıfında yer aldı. Öte yandan, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin stratejik hedeflerine uygun olarak, Entek Elektrik’in yeniden konumlandırılması için bir adım attık. Bu kapsamda, Koç Holding ve Aygaz, Entek hisselerini Tüpraş’a devredecek. Tüpraş’ın stratejik dönüşüm planındaki hedefleri ile Entek’in mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra şirketler arasındaki sinerjiyi kıymetli buluyoruz. Yurt dışı LPG yatırımlarına ve kargo dağıtımı gibi iş alanlarına odaklanan, LPG sektörünün lider şirketi Aygaz’ın mevcut kaynaklarını bu öncelikli stratejik alanlarda kullanarak değer yaratmaya devam etmesini hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

2040 yılında yüzde 49 daha az sera gazı emisyonu

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun ESG çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

“Sürdürülebilirlik her zaman gündemimizdeydi. İklim krizi ile mücadele konusunun paydaşlarımız nezdinde önem kazanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2050 yılında karbon nötr olma hedefimizi ortaya koymuş, bu hedefe ulaşmak için Topluluk genelinde Karbon Dönüşüm Programı’nı başlatmıştık. Bu hedefe ulaşmak üzere Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2017 referans yılına göre 2030 yılında yüzde 27, 2040 yılında yüzde 49 oranında azaltacağımızı kamuoyu ile paylaştık. Bununla birlikte Karbon Dönüşüm Programı’nın bir diğer odak alanı kapsamında iklimle ilgili risk ve fırsatların şeffaf bir şekilde paylaşılması için uluslararası kabul görmüş kapsamlı bir çerçeve sunan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasındayız. Farklı iklim senaryoları altında kısa, orta ve uzun vadede Topluluk şirketlerimizin karşılaşacağı başlıca riskleri bertaraf etmek ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak üzere küresel iş birliklerinin içinde yer almayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda Koç Holding olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından oluşturulan ve iş dünyası liderlerini su yönetimi konusunda sürdürülebilir çözümler üretmek üzere bir araya getiren CEO Water Mandate girişiminin destekçileri arasına katılmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Çakıroğlu, Koç Holding’in sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisi kapsamında düşük karbon ekonomisine geçiş, dijital dönüşüm, inovasyon, geleceğin yetenekleri ve çeşitlilik ve kapsayıcılık olmak üzere 5 odak alanları bulunduğunu belirterek, “Koç Topluluğu olarak kız çocukların ve kadınların yaşamın her alanında eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliği engelinin ortadan kalkması açısından çok önemli buluyoruz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’ndaki küresel liderliğimiz kapsamında önümüzdeki 5 yılı kapsayacak taahhütlerimizi kamuoyu ile paylaştık. Bu doğrultuda, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan ve liderlik eden kadınların oranını artırmak ve kız öğrencilerin STEM eğitimini desteklemek üzere somut adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.