Kocaeli'de parfüm imalathanesinde yangın faciası!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, emniyet, sağlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya acil şifalar dilendi.

Açıklamada, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmaları ve incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​



YAŞAMINI YİTİRENLER

İHA'nın haberine göre çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Haberde göre yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acılar yaşamamamızı temenni ediyorum. Gerekli adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam edecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili gerekli kararlar elbette verilecektir. Tekrar başımız sağ olsun."

