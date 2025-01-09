Köftede, kıymada tek tırnaklı eti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.

Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Listeye yapılan eklemeye göre, dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.