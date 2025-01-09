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  • Köftede, kıymada tek tırnaklı eti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

Köftede, kıymada tek tırnaklı eti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

09 Ocak 2025 | 23:43
Köftede, kıymada tek tırnaklı eti: Hileli gıda listesine yeni firmalar eklendi

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 181'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 880'e yükseldi.

  • Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.
  • Listeye yapılan eklemeye göre, dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, geleneksel tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fıstığı bulundu.
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