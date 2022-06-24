15 yaşında ABD’ye gelen Nabeel Alamgir, mafya filmleri izleyerek İngilizce öğrenmiş. Bir restoranda komilik yapan Alamgir, 27 yaşında gıda teknolojisi girişimi Lunchbox’ın CEO’su olmuş… Lunchbox, restoranlar için sipariş, sadakat ve pazarlama hizmetleri sağlıyor. Alamgir, ABD’de restoranların üçüncü taraf teslimat uygulamaları yerine Lunchbox kullanarak daha fazla tasarruf ettiğini söylüyor.

Business Insider, Alamgir’in ilginç yaşam öyküsünü haberleştirmiş. Alamgir şunları söylüyor.

Bangladeş, Chittagong’da doğdum. 7 yaşında Kuveyt’e taşındım. 2005 yılında Amerika’ya geldim. 15 yaşındaydım. Arkadaşlarımı dinledikten ve “Scarface” gibi bir sürü mafya ve suç filmi izledikten sonra yeterince İngilizce öğrendim. Babam taksi şoförüydü. Annem bazen Dunkin’de çalışırdı.

Bir çift Jordan almak için bir iş bulmak istediğimi hatırlıyorum. Bu yüzden Bareburger’e gittim. 17 yaşında komi olarak işe girdim. Alamgir bir süre sonra terfi istediğini ama alamadığını söylüyor.

İlk başlarda çok çekingen olduğunu stajerlik de yaptığını anlatıyor: “Bareburger’deki CEO’mu sevdim. Mükemmel bir konuşmacıydı. O inanılmazdı. O bir ilham kaynağıydı” diyor.

KONUŞMAYA BAŞLADIM VE HİÇ SUSMADIM

Bir gün uyandığını artık o kadar çekingen hissetmediğini söyleyen Alamgir, “Konuşmaya başladım ve hiç durmadım. Hırsım, koşuşturmam ve daha fazlasını yapma arzum konusunda çok özür dilemiyorum” diyor:

“Daha fazla sorumluluk alabileceğimi hissettim. Kendi kendime pazarlama koordinatörü olacağımı söyledim. Pazarlamayı sevdiğimden değil. Ben yaptım çünkü başka kimse yapmıyordu. (Alamgir 25 yaşına geldiğinde firmada gerçekten de pazarlama müdürü olduğunu söylüyor)

Tüm zorlukları duyuyordum. “Üçüncü taraf dağıtım uygulamaları Bareburger’in gelirinin bir kısmını alıyordu. Müdahale etmem gerekiyordu… Üçüncü taraf teslimat satışlarını birinci tarafa taşımak için tüm bunları dijitalde yapıyorum. Lunchbox başlamadan üç ay önce, “Hey, kendi sistemimizi kurmalıyız” dedim.

Benim için çok netleşti: Bareburger zorlanıyorsa, diğer restoranlar ne olacak? Restoranlar için için bir hizmet başlatmam gerekiyordu; üçüncü taraf devlere çekici bir alternatif olan bir şey. Uygulama ve web siparişi ile ilk sadakat programlarımızı Şubat 2019’da kullanıma sunduk”

İLK BİRKAÇ AYDA BİR MÜŞTERİMİZ OLDU

İlk birkaç ay bir müşterimiz oldu: Bareburger’di. İkinci müşterimiz 16 Handles, üçüncü müşterimiz olan Sticky’s’ oldu. Şirketi her zaman olduğundan daha büyük gösterdik. İlk yıl, ilk günden gelirimiz olmasına rağmen yatırımcı paramız yoktu. 72 ret aldık”

72 RET ALMAK AĞIRDI AMA…

72 ret almanın psikolojik olarak ağır olduğunu belirten Alamgir, “Ama her adımda daha iyi geldi, sonunda iki yatırımcımız vardı” diyor.

Nnamdi Okike ve Alessio Fanelli’nin geri adım atmayacak bir kurucu gördüklerini söylüyor.

Yatırımcı Nnamdi Okike, Lunchbox için ilk çeki kesti. Lunchbox üç yılda 72.1 milyon dolar topladı. Destekleyenler arasında Coatue, Primary Ventures ve 645 Ventures var…

PANDEMİ DÖNEMİ

Alamgir, pandemi döneminde işini kaybedeceğinden korktuğunu ama o yıl satışlarda yaklaşık %800 büyüdüğünü, çalışan sayısının 12’den 100’e çıktığını söylüyor.

Alamgir, “Tüm yeri dolaşabileceğiniz ilk metaverse restoranını inşa ettik. Ve iki ay içinde, oradaki bir büfeye gidip sipariş verebileceğinizi umuyoruz. Anlatımı değiştiriyoruz.” diyor.

AMERİKAN RÜYASI DİYOR

Alamgir, “Sıkı çalışırım. 25 yaşımdayken ailemin emekli olmasına yardım ettim. 27 ya da 28 yaşımdayken onlara ilk evlerini aldım. Ve bu Amerikan rüyası. Yani bitirdim. Tüm Amerikan rüya kutularını işaretledim” diyor.

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