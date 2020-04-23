Geçtiğimiz şubat ayında ABD’li perakende şirketi Limited Brands, Victoria’s Secret’ın 525 milyon dolar değerindeki yüzde 55’lik hissesini Sycamore Partners’a satmak için anlaşmıştı.

Fakat Sycamore Partners yatırım fonu, anlaşmadan sadece bir ay sonra Victoria’s Secret’in dünyadaki bütün mağazaların kapatılması nedeniyle yapılan satışın iptal edilmesi için ABD’nin Delaware eyaletinde dava açtı.

Limited Brands yöneticileri ise, “Şikayete karşı kendimizi güçlü bir şekilde savunacak ve sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Dünya üzerinde birçok ülkede mağazaları olan 43 yıllık moda devinin 80 bine yakın personeli bulunuyor.

Victoria’s Secret 1977’de Roy Raymond tarafından Palo Alto’daki Stanford Alışveriş Merkezi’nde ilk mağazasını açarak kurulmuştu.