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Toplam ciro verileri belli oldu: Yıllık artış yüzde 32,9

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, toplam ciro aylık yüzde 3,1, yıllık ise yüzde 32,9 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
Toplam ciro verileri belli oldu: Yıllık artış yüzde 32,9

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 32,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise 2026 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 36,6, inşaat ciro endeksi yüzde 23, ticaret ciro endeksi yüzde 31,8 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 34,8 oranında artış gösterdi.

Toplam ciro verileri belli oldu: Yıllık artış yüzde 32,9-1

Toplam ciro aylık yüzde 3,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 3,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,5, inşaat ciro endeksi yüzde 5,6, ticaret ciro endeksi yüzde 3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

Toplam ciro verileri belli oldu: Yıllık artış yüzde 32,9-2
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