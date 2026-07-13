TCMB açıkladı: Mayıs ayı cari açık rakamları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mayıs ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayıs ayında cari işlemler hesabı 1.459 milyon ABD doları açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.626 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.340 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre Mayısta cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar oldu

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mayıs ayında cari açık yaklaşık 37,3 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,4 milyar ABD doları açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,5 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,1 milyar ABD doları ve 1,3 milyar ABD doları açık verdiği açıklandı.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5.207 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5.207 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.243 milyon ABD doları ve 3.815 milyon ABD doları olarak açıklandı.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 32,3 milyar ABD doları oldu

2026 yılı Mayıs ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 5,3 milyar ABD doları, krediler 46,7 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,2 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 18,8 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 32,3 milyar ABD doları oldu.

Doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 455 milyon dolar oldu

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 455 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 296 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 751 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 143 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 184 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.