Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan verilere göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak – Temmuz döneminde gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,4 arttı.

Geçen yıl borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen bireysel kredi ya da kredi kartı sahibi kişi sayısı 156 binden bu yıl Temmuz ayında 180 bine yükseldi. Aylık bazdaki artış ise yüzde 52 olarak kaydedildi.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2023 yılı Temmuz ayında 96 bin 409 kişi oldu. Geçen yıl aynı ay söz konusu kişi sayısı 77 bin 747 kişi olmuştu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 113 bin 925 kişi olurken, geçen yıl aynı ay 99 bin 896 kişi olarak kaydedilmişti.

Tasfiye olunacak alacak miktarı yüzde 26 arttı

Temmuz 2023 itibariyle negatif nitelikli bireysel kredi bakiyesine ilişkin olarak açıklamada, "Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakları bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 40 milyar TL olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Yıllık olarak düştü

Yıllık olarak bakıldığında ise yasal takibe düşenlerde gerileme görüldü. TBB açıklamasında, Ocak-Temmuz 2023 döneminde, bir önceki yıl aynı döneme göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 22 azalarak 752 bin kişi oldu bilgisi verildi.