Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus milyarder Abramoviç’in zehirlendiğine yönelik iddiaları yalanladı ve ‘bu bilgi savaşlarının bir parçası’ dedi.

Kremlin, Rus milyarder Roman Abramoviç’in bu ayın başlarında yapılan barış görüşmelerinden sonra zehirlenme belirtileri gösterdiğine yönelik iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor.

Abramoviç’in İstanbul’daki varlığına da değinen Peskov, Rus milyarderin, Ukrayna ile görüşmelerde Rus heyetinin resmi bir üyesi olmadığını ancak görüşmelerde yer aldığını açıkladı.

Peskov, “İki taraf arasında temas kurabilmek için her iki taraftan da onay alınması gerekiyor. Abramoviç’in durumunda, her iki tarafın da [katılımına] onayı var.” dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov şunları söyledi:

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ABD ve Rusya arasında diyaloğa eninde sonunda ihtiyaç duyulacak, ancak ilişkiler kaçınılmaz olarak Başkan Joe Biden’ın “kişisel hakaretlerinden” etkilenecek.

Rusya gaz tedarikçisi olarak kalmak istiyor ancak yabancı şirketler ödemeyi Ruble olarak yapması gerektiğini yineliyoruz.

Şu anda Türkiye’de devam eden barış görüşmelerinin umut verici olup olmadığını bugün veya yarın göreceğiz.

Wall Street Journal, Rus oligark Roman Abramoviç ve iki üst düzey Ukraynalı müzakerecinin 3 Mart’ta Kiev’deki bir toplantının ardından zehirlenme belirtileri gösterdiğini yazmıştı. Haberde, toplantı sonrası Abramoviç ve heyette yer alan iki üst düzey Ukraynalı ismin göz kızarması, sürekli göz yaşarması, ellerinin ve yüzlerinin şişmesi gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başladığı iddia edilmişti.