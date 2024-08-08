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  • Kripto para dolandırıcılarına darbe... 166 milyon TL'ye el konuldu

Kripto para dolandırıcılarına darbe... 166 milyon TL'ye el konuldu

İstanbul'da düzenlenen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Suç gelirinden elde edilen piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca da el konuldu.

08 Ağustos 2024 | 12:51
Kripto para dolandırıcılarına darbe... 166 milyon TL'ye el konuldu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarının önlenip şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bazı şüphelilerce yönetilen şirketlerin kripto para borsası adı altında hizmet verdiğini, yüklü miktarlarda paralar ödenerek parlak bir reklam imajı ve yurt dışından alınan sponsorluklarla güven oluşturulduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin, kripto para borsası aracılığıyla vatandaşları dolandırarak mağdur ettiklerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, tespiti yapılan firmanın sahibi ve suç örgütü elebaşı Y.U'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

PİYASA DEĞERİ 166 MİLYON 864 BİN TL

Operasyon sonrası suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
GERİ
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