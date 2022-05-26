24 Şubat’ta Rusya’nın savaş açmasının ardından Ukrayna hükümeti bağışlar için kripto para kabul edileceğini duyurmuştu

CNBC’nin haberine göre 19 Mart’ta hükümetin “Ukrayna için Yardım” fonu, 60 milyon dolardan fazla kripto para topladığını duyurdu. Ancak iki ay sonra, 19 Mayıs’ta, Ukrayna’nın dijital dönüşüm bakan yardımcısı Alex Bornyakov, toplanan toplamın 51,5 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Kripto para birimleri son haftalarda keskin bir düşüş yaşadı. Bitcoin, Nisan ayındaki %17′lik düşüşün ardından Mayıs ayında şimdiye kadar fiyatının %20′sinden fazlasını kaybetti.

Bornyakov “Ukrayna için Yardım” fonunda toplanan tüm fonların kripto para biriminde saklandığını ancak hükümetin düşüş öncesi 45 milyon dolarını Ukrayna ordusunun teçhizatına harcayabildiğini söyledi.

CNBC’nin haberine göre Ukrayna, savaş harcamalarını kısmen kripto para birimleriyle finanse ediyor.

Kripto Ukrayna’da çok ihtiyaç duyulan bazı fonları sağlayabilirken, Kiev, savaşın parçaladığı ekonomisinin iyileşmesine yardımcı olmak için önümüzdeki üç ay içinde 15 milyar dolara ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor.