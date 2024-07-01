Kur korumalı mevduatta vergi istisnası sona eriyor

Kur korumalı mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası bugün itibarıyla sona erecek.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde KKM'de şirketlere vergi avantajı temmuz ayından itibaren uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz cinsinden kur korumalı mevduatta şirketlerin vergi avantajının temmuzda yenilenmeyeceğini açıklamıştı.

KKM'de kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e uzatılmıştı.

Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı'na sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi verilmişti.

KKM'DE ERİME SÜRÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 21 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlarda 35,8 milyar TL'lik düşüş yaşandı.

Böylelikle kur korumalı mevduatların büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar TL seviyesine geriledi.

DÖVİZDEN DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUATTA SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi.

Bu dönemde tüzel kişi stok bakiyesi 2,2 milyar dolar gerileyerek 21,4 milyar dolardan 19,2 milyar dolara geriledi.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi de 28 milyar lira azalarak 65,1 milyar liradan 37,1 milyar liraya indi.