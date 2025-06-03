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  • Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Kurban Bayramında hava nasıl olacak? sorusu yanıt buldu. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak Kurban Bayramı süresince mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

03 Haziran 2025 | 14:28
Son Güncellenme: 03 Haziran 2025 | 14:32
Kurban Bayramı tatilinde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

  • Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
  • Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.
  • Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.
  • Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.

METEOROLOJİNİN TAHMİNLERİ

 

 

HAFTALIK TAHMİNİ HAVA DURUMU RAPORU: 5-10 HAZİRAN


 

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Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
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