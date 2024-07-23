Chaudhry CNBC Make It'e verdiği demeçte, “Bence önemli olan dünyada bir fark yaratmak. Hayatımız çok değerli. Zamanınızı boşa harcamak için çok kısa.” diyor.

Hindistan'ın kırsal kesimindeki bir çiftçi köyünde büyüyen Chaudhry, “çocukluğumda hiç param olmadı” diyor. Gençliğinde başarı fikri, bırakın on milyarlarca dolar değerinde bir iş kurmayı, bir iş kurma ihtimalini bile ima etmiyordu.

Chaudhry sadece güçlü bir öğrenci olmaya odaklanmıştı ve “o zamanlar ‘İyi öğrenciler doktor ya da mühendis olur’ derlerdi” diyor. “Kanla uğraşmayı sevmiyordu”, bu yüzden mühendislik becerisi onun başarı tanımı haline geldi.

Chaudhry, Hindistan'da üniversiteye gittikten sonra 1980 yılında ABD'ye taşındı ve Cincinnati Üniversitesi'nde bilgisayar ve endüstri mühendisliği alanlarında yüksek lisans derecelerinin yanı sıra MBA yaptı. IBM ve Unisys gibi teknoloji devlerinde iş bulduktan sonra 1997 yılında eşi Jyoti ile birlikte ilk siber güvenlik girişimi olan SecureIT'i kurmak için işten ayrıldı.

'Büyük bir fark yaratmak için bir fırsat'

Chaudhry, girişimciliğin başarıyı tanımlama şeklini değiştirdiğini söylüyor.

Chaudhry, 1990'ların ortalarında Netscape gibi internet girişimlerinin nasıl büyüdüğünü okuduktan sonra ilk şirketini kurmak için teknoloji yöneticisi olarak başarılı bir kariyeri geride bıraktı. Finansal güvencesi olan iyi bir işi vardı ama yine de düşünmeden edemiyordu: “Daha fazla şirket internete girerse büyük bir fark yaratma fırsatı olabilir” diyor.

Artık Chaudhry'nin başarı tanımı, dünya üzerinde yaratabileceği etki etrafında dönüyor ve bu nedenle Zscaler'ı, birlikte çalıştığı şirketlerin siber güvenliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bir “misyonun” parçası olarak gördüğünü ve böylece güvenli bir şekilde iş yapabildiklerini söylüyor.

Chaudhry'nin Forbes'un yaklaşık 11 milyar dolar olarak tahmin ettiği net servetiyle emekli olmayı düşünmek yerine 60'lı yaşlarında da çok çalışmaya devam etme motivasyonunu sağlayan da bu zihniyet.

“Çalışmazsam ne yaparım?” diyor. “Sahile gidebilirim ve birkaç saat içinde sıkılırım... Dağları ve doğayı seviyorum. Ama yaklaşık iki hafta sonra geri dönmek ve oturup hayatımı boşa harcamak yerine bir şeyler yapmak için büyük bir istek duyuyorum.”

'İtibarınız yarattığınız şeydir'

Herkes ne kadar çalışmak istediğine karar verecek ya da para konusunda endişelenmeyecek finansal özgürlüğe sahip değil. Ancak Chaudhry'nin sadece bir servet biriktirmek yerine etki ve tatmin üzerine odaklanmasının aslında milyarder olma yolunda ona yardımcı olduğunu söylüyor ve bu konuda yalnız değil.

Mart ayında SXSW'de konuşan milyarder Mark Cuban'ın en büyük “motive edici faktörü” çok para kazanmaktan ziyade “kendi kararlarımı verebilme [ve] istediğim şekilde zaman geçirebilme” özgürlüğünü elde etmekti.

Richard Branson da Chaudhry ile aynı fikirde görünüyor. Virgin Group'un kurucusu milyarder, Mayıs ayında CNBC Make It'e verdiği demeçte, insanların diğer hedefleri pahasına para kazanmaya aşırı odaklanmasının “çok üzücü” olduğunu söyledi.

Chaudhry'ye benzer şekilde Branson da daha çok kendisinin ve şirketlerinin hem çalışanları hem de dünya genelinde yarattığı etkiye odaklanıyor: “İtibarınız yarattığınız şeydir.”