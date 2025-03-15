‘Küresel ekonomik belirsizlikler pandemi seviyesine ulaştı’

Satın Alma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Atalay, küresel ekonomik belirsizliğin şirketler üzerinde ciddi baskı yarattığını vurgulayarak, "1997'den beri takip edilen Global Ekonomik Politik Belirsizlik Endeksi, 2020'de pandemi sırasında zirve yapmıştı. 2025 itibarıyla aynı seviyeyi tekrar zorladığını görüyor, önümüzdeki aylarda bu eşiğin de aşılmasını bekliyoruz. Şirketler için en büyük tehditler arasında emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, ani gümrük tarifeleri değişikliği ve küresel enflasyon baskısı bulunuyor" diyor.

Atalay, bu sürecin özellikle ihracat ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, şunları anlatıyor: "Tedarik zincirlerinde kırılganlık artarken, fiyatlama belirsizliği şirketleri zorluyor. Küresel ticarette hızlı alınan kararların ani şekilde değişmesi, maliyet yönetimini zorlaştırıyor ve şirket kârlılıklarını doğrudan etkiliyor. Şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri için artık satış fiyatlarına değil, tedarik zinciri verimliliğine yatırım yapmaları gerekiyor."

‘REKABET ARTIK SADECE FİYATLA KAZANILMIYOR’

Tedarik zinciri ve satın alma yöneticilerini risklere karşı bilinçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Atalay, "Bu süreci verimli yönetemeyen şirketlerin rekabet avantajlarını hızla kaybettiklerini görüyoruz. Rekabet artık sadece fiyat politikalarında değil, tedarik zincirindeki çeviklik ve verimlilikte kazanılıyor" diyor.

Atalay, 12 Nisan 2025 tarihinde İstanbul WOW Hotel’de düzenleyecekleri ‘12’inci Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’nde bu belirsizlik dalgasına karşı şirketlerin en doğru hazırlığı yapmalarını sağlayacak yol haritalarını konuşacaklarını ifade ederek, “Şirketlerin yapmaları gereken değişimin ana yollarını onlara gösterecek, değişen dünya rekabetinde en güncel verileri kendileri ile paylaşacak, karanlık ve belirsiz olan bu yolda kendilerine alanındaki en iyi isimler ve konunun uzmanları ile ışık tutacağız” diye ekliyor.