Küresel zorluklar İstanbul’da masaya yatırılacak

Dünya son yıllarda savaşlar, ekonomik belirsizlikler, ticaret savaşları, güvenlik tehditleri ve yeni jeopolitik dengeler ile yeniden şekillenirken, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 16. Boğaziçi Zirvesi, tüm bu dönüşümün ekonomik, siyasi ve toplumsal boyutlarının ele alınacağı en üst düzey buluşmalardan biri olacak. Bu seneki organizasyona aralarında eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, konsoloslar ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri olmak üzere 60'a yakın ülkeden temsilciler katılırken, 70’e yakın yabancı, 50’ye yakın yerli konuşmacı yer alacak.

DÜNYA ZORLUKLARLA NASIL BAŞ EDECEK, EKONOMİ NEREYE GİDECEK?

Bu seneki ana mottolarını “Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum” olarak belirlediklerini ifade eden UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, "Bir yandan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, diğer yandan Rusya Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da Suriye ve Irak'ta hala kaotik ortamın sürmesi, Yunanistan'ın adalardaki silahlanması ve Amerika Devlet Başkanı Trump'ın vergi uygulamalarının yanında silah gücüyle dünyaya belirli mesajlar vermesi ile dünyada küresel zorluklar yaşayacağımız 3-5 sene daha önümüze serildi. Bu küresel zorluklarda belki belirli güçlü devletler yeni haritalar çizme isteği içindeler. Bu isteğe karşı gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler nasıl karşı duracak, nasıl bir cevap verecek? Yeni gerçeklere nasıl uyum sağlayacak? Tüm bu kaosta ekonomi nereye gidecek? Pandemide zaten ciddi hasarlara uğramış ülkeler nasıl bir yol izleyecek? Bütün bunları konuşmak ve bir yol haritası çizmek için üst düzey isimleri yine İstanbul’da topluyoruz. Zirvenin iki gün boyunca yine dünya gündemine damgasını vuracağına inanıyoruz." dedi.

Zirvede dünya ekonomisinin gidişatı, pandemi sonrası toparlanma süreci, altın ve gümüş piyasalarındaki dalgalanmalar, kripto paraların etkileri gibi konuların ayrıca ele alınacağını belirten Özgencil, "Boğaziçi Zirvesi yalnızca bir ekonomik etkinlik değil, aynı zamanda bir ekonomik diplomasi platformu. Geçmiş 15 yılda kapı arkası diplomasinin çok iyi işlediğini görebilirsiniz. Bakanlar geldi, üst düzey devlet görevlileri geldi, iş dünyasındaki temsilcilerle görüştü. Onlarla özel B2B görüşmeler yaptı. Kamu ile özel sektör bizim zirvelerde buluştu. Yine devletlerin üst düzey isimleri arasındaki görüşmeler zirvelerde gerçekleşti. Bu nedenle Boğaziçi Zirvesi'ni yalnızca ekonomik ve siyasi bir etkinlik değil aynı zamanda ekonomik diplomasi platformu olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

MİLYAR DOLARA YAKIN ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

Boğaziçi Zirvesi'ne her sene belli ülkelerden çok önemli ticari heyetlerin de geldiğine işaret eden Özgencil, "Bu sene Ürdün ve Güney Afrika'dan Arjantin ve Azerbaycan'a kadar çok farklı ülkelerden heyetler gelecek, iş insanları burada buluşacak. Daha önceki yıllarda yapılan görüşmelerde, özellikle zirveyi takip eden dönemlerde çok önemli iş birlikleri ve anlaşmalara imza atıldı. Biz sadece bize bildirilen kadarını bilmekle birlikte, pandemiden sonraki beş yılda en az 800 milyon dolara yakın ayrı ayrı anlaşmalar yapıldığını biliyoruz." dedi.

Bu seneki zirvede yapay zeka için ayrı bir parantez açtıklarını anlatan Özgencil, "Bütün dünya önümüzdeki dönemde yapay zeka ve robotizmi konuşacak. Bizim de ilk defa bu sene yapay zeka ile alakalı değişik sektörlerde toplam 5 farklı panelimiz olacak. Bunun için Japonya'dan Avustralya'ya kadar çeşitli yerlerden yapay zeka konusunda bütün dünyanın tanıdığı çok nitelikli kişiler gelip yapay zekanın gerek sağlık alanında gerek sanayide gerekse iş dünyasında nasıl bir kapsayıcı rol oynayacağını anlatacaklar." diye konuştu.

‘GELENLERE İSTANBUL’U TANITIYORUZ’

Boğaziçi Zirvesi olarak İstanbul'un turizmine de önemli katkılarda bulunduklarının altını çizen Özgencil, şunları söyledi:

"Zirvede ağırladığımız üst düzey isimler buraya geldiklerinde İstanbul'un tarihi ve coğrafi güzelliklerini keşfedip dönüşte bize mektuplar yazarak teşekkürlerini iletiyorlar. Biz gelen misafirlerimize İstanbul'u tanıtmak için onlara özel turlar düzenleyip İstanbul'un en güzel yerlerinde ağırlıyoruz. İstanbul'da bugüne kadar çok farklı ülkeden prensleri, prensesleri, cumhurbaşkanlarını, bakanları ağırladık, güzel Boğaziçi'mizi tanıttık. İstanbul'un gönüllü olarak reklamını yapmaktan ve turizme katkı sağlamaktan da büyük gurur duyuyoruz."

Boğaziçi Zirvesi'nin devlet desteği almadan Türkiye'de 16 yıldır yapılan en büyük organizasyon olduğunu vurgulayan Özgencil, zirveyi tamamen özel sektör sponsorluğu ve kurumsal iş birlikleriyle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özgencil, şöyle devam etti:

"Eğer uluslararası bir marka olmak istiyorsanız sizi ekonomik anlamda bağımsız görmeleri çok önemli. Dünyada birçok ülke ekonomik diplomasi için milyarlarca dolar bütçe ayırırken, biz 16 yıldır kamudan maddi destek almadan, yalnızca özel sektör sponsorlarının katkısıyla bu organizasyonu sürdürüyoruz. Bu bağımsızlık güven yaratıyor çünkü platformun hiçbir siyasi ya da ticari çıkar amacı yok. Ben kendime, çakıl taşlarıyla dolu bu zor yolu seçtim. İlk yıllarda çok zorlansam da daha sonra doğru yol olduğunu gördüm. Çünkü bu zirveye gelen siyasiler, bürokratlar ve iş insanları buraya gelmeden bir araştırma yapıyor. Bu zirve ne, kimin, bunu para kazanmak için mi yapıyor yoksa başka bir niyeti mi var? Takdir ederseniz ki bu üst düzey insanlar araştırmadan gelip buralarda konuşmazlar. Bu da size ister istemez markalaşma yolunu açıyor. Siz ne kadar net davranıyorsanız ne kadar amacınızı karşınızdakine ulaştırabiliyorsanız işte o zaman sizi güvenilir bir yer olarak görüyorlar ve rahatlıkla gelip burada kendi görüşlerini açıklayacak bir zemin bulabiliyorlar. Ben 10 yıl sonrayı dünyanın en az 100 ülkesinin her sene katılım gösterdiği, uluslararası anlamda saygın ve dünya ekonomisine yön veren insanların geldiği bir platform olarak hayal ediyorum. Bu organizasyonun 2 günlük bir toplantı değil, belki haftalık bir toplantı olarak büyüyebileceğini hissediyorum."