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  • 'Kurtlu işkembe' iddiasıyla ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi

'Kurtlu işkembe' iddiasıyla ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi

19 Kasım 2022 | 21:30
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:10
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'Kurtlu işkembe' iddiasıyla ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Ankara'da özel bir mezbahanede kurtlanan işkembelerin yeniden piyasaya sürüldüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi.


Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan Çubuk ilçesindeki mezbahaya ilişkin haber ve görüntülerin, ağustos ayına ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu olayın, 2 Ağustos'ta işletmeye gelen ve bozuk olduğundan şüphelenilen ürünlerle ilgili bulunduğu belirtildi.

Firmanın ihbarı üzerine olay zamanında sorumlu veteriner hekim ile Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekimleri tarafından tutanak tutulduğu kaydedilen açıklamada, bozuk olduğu saptanan ürünlerin Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Prosedürü'ne uygun şekilde fırında yakılarak imha edildiği vurgulandı.

Haber ve görüntülerdeki ürünlerin tüketime sunulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan Çubuk ilçesindeki bir mezbahaneye ait haber ve görüntülerin, ağustos ayına ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işletme bugün yerinde inceleme ve denetime tabi tutulmuş olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. İl Müdürlüğümüz, sorumlu olduğu alanlarda Ankara genelinde rutin denetimlerini titizlikle sürdürmektedir."
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