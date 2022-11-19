'Kurtlu işkembe' iddiasıyla ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Ankara'da özel bir mezbahanede kurtlanan işkembelerin yeniden piyasaya sürüldüğü iddia edilmişti. Konuyla ilgili Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu olayın, 2 Ağustos'ta işletmeyeşüphelenilen ürünlerle ilgili bulunduğu belirtildi.Firmanın ihbarı üzerine olay zamanında sorumlu veteriner hekim ile Çubuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekimleri tarafındanHaber ve görüntülerdeki ürünlerin tüketime sunulduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi: