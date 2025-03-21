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Kurulan-kapanan şirket sayısı şubatta azaldı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 17,3 azalarak 9 bin 131, kapanan şirket sayısı yüzde 12 gerileyerek 1720 oldu.

21 Mart 2025 | 10:08
Son Güncellenme: 21 Mart 2025 | 11:10
Kurulan-kapanan şirket sayısı şubatta azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 17,3 azalışla 11 bin 35'ten 9 bin 131'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 azalışla 1720'ye geriledi. Ocak 2025'te 1955 şirket kapanmıştı.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7, kapanan şirket sayısı yüzde 11,8 azalış gösterdi. 

Şubatta bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 17,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14 düşerken, kooperatif sayısı yüzde 10,2 yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12, kooperatif sayısı yüzde 42,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38 azaldı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 ve kooperatif sayısı yüzde 20,7 azalış kaydederken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,6 ve kooperatif sayısı yüzde 9,6 azalış gösterdi.

ŞUBATTA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Söz konusu ayda kurulan 9 bin 315 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ünü limitet şirketler, yüzde 10,7'sini anonim şirketler, yüzde 2'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,4'ü Ankara ve yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 964'ü ticaret, 1394'ü inşaat ve 1240'ı imalat sektöründe yer aldı. Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 585'i inşaat, 486'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 114'ü imalat faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 622'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 246'sının imalat, 153'ünün inşaat faaliyetleri sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 557'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 262'sinin inşaat ve 156'sının imalat faaliyetleri sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Şubatta 184 kooperatif kurulurken, bunların 118'i konut yapı, 29'u işletme, 8'er tanesi de tarımsal kalkınma kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi alanında işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay 495 yabancı ortak sermayeli şirketin 21'i İran ve 12'si Almanya ortaklı olarak faaliyete başladı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 64'ünün anonim, 431'inin limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Söz konusu şirketlerin 123'ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 46'sı bilgisayar programlama faaliyetleri, 42'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri alanında kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

 

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