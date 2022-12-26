Kurumsal yatırımcılar TKYD 2. Portföy Yönetimi Zirvesi'nde bir araya geldiler

Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasalarının temsilcileri, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından ikincisi düzenlenen ‘TKYD Portföy Yönetimi Zirvesi”nde bir araya geldi. Açılışta konuşan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı; dünyanın, dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün yarattığı hızlı bir değişim sürecinde olduğuna, bu sürecin ‘yatırım’ kavramını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Bu durumun başta fon endüstrisi olmak üzere sermaye piyasaları açısından önemli ve yeni fırsatlar yarattığına işaret eden Ersarı, “Sektörümüz, iş süreçlerinden, ürün ve hizmetlerimize kadar dijitalleşmenin getirdiği yenilikçi bir dönüşümün içinde. 2022’de de sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin katlanarak arttığını gözlemiyoruz” diye konuştu.

Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasalarının temsilcileri Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından ikincisi düzenlenen; TKYD Portföy Yönetimi Zirvesi’nde bir araya geldi. Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde 23 Aralık Cuma günü düzenlenen zirveye; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergün, Takas İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Öztop’un yanı sıra, çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“PORTFÖY YÖNETİMİ SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ 1,3 TRİLYON TL”

TKYD Portföy Yönetimi Zirvesi, TKYD’nin YouTube kanalında da canlı olarak yayınlandı. Zirvede yatırım fonlarının geleceğine ilişkin önemli analiz ve öngörülerin de yapıldığı dört ayrı panel de düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı; portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen varlık büyüklüğünün, yatırımcıların artan ilgisiyle 1 trilyon eşiğini de aşarak 1,3 trilyon TL’ye ulaştığı bilgisini verdi. Ersarı; “Sektörümüzün özellikle son yıllarda sergilediği etkileyici büyümeyle geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz ancak gelişmiş ekonomilerle kıyasladığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu da görüyoruz” dedi. Portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 10’unun üzerine geldiğini ileten Ersarı; 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü’nün, 28,4 trilyon Euro büyüklükle Avrupa GSYH’nin yüzde 150’sine ulaştığını, dünya genelinde ise bu oranın yüzde 87 olduğunu da açıkladı.

“SERMAYE PİYASALARINA OLAN İLGİ GÜÇLENİYOR”

Mehmet Ali Ersarı; dünyada yaşanmakta olan dönüşüm sürecinin yatırımcı tercihlerini etkilediğine, değişen yatırım koşullarıyla, yeni nesil finansal teknolojiler ve öne çıkan yeni temalar sayesinde, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilginin güçlendiğine de dikkat çekti. Çevre, sürdürülebilirlik gibi konu başlıkları ve etki yatırımlarının gün geçtikçe daha fazla gündeme geldiğinin altını çizen Ersarı, şöyle devam etti:

“Ülkemizde de dünyayı yakından izleyen, dijital dönüşümün bir parçası olmuş yepyeni bir kuşak var. Bu genç yatırımcılar, özellikle dünyanın ve ülkemizin geleceğini temsil eden yatırım temaları başta olmak üzere, yenilikçi finansal ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Bu durum, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin her geçen gün artmasına neden oluyor.”

Zirve kapsamında; ‘Yerel ve Küresel Piyasalarda Beklentiler’, ‘Portföy Yönetimi Sektöründe Global Trendler ve Yenilikler’, ‘Yatırım Fonları ile Yatırım?’ ve ‘Dönüşüm için Yetenek Yönetimi’ konularında paneller düzenlendi.

Açılış konuşmalarının ardından Yapı Kredi Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut’un moderatörlüğünde, ‘Yerel ve Küresel Piyasalarda Beklentiler’ başlıklı ilk panelde; Ekonomist Osman Cevdet Akçay, Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem ve İş Yatırım Menkul Değerler Piyasalar Direktörü Şant Manukyan konuşmacı olarak yer aldı.

Garanti Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Gülsün’ün moderatörlüğünü üstlendiği, Deloitte Türkiye Finansal Danışmanlık Şirket Ortağı Alper Alkan, CFA ve Boston Consulting Group Finansal Hizmetler Yönetici Ortağı Lale Dağlı ve PwC Türkiye Vergi ve Hukuk Hizmetleri Şirket Ortağı Umurcan Gago’nun konuşmacı olarak katıldığı ikinci panelde ise; ‘Portföy Yönetimi Sektöründe Global Trendler ve Yenilikler’ konusu ele alındı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Zirvenin öğlenden sonra gerçekleştirilen oturumları ise sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yağız Oral’ın moderatörlüğünü yaptığı; SPK Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanı Funda Uyar Geneci, Smart Advice Finansal Teknolojileri Kurucu ve Yönetici Ortağı Onur Yurtsever ile ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı’nın konuşmacı olarak katıldığı üçüncü panelde; ‘Neden Yatırım Fonları İle Yatırım?’ konusu ele alındı.

TKYD 2.Portföy Yönetimi Zirvesi’nin kapanış panelinde; ‘Dönüşüm İçin Yetenek Yönetimi’ konusu değerlendirildi. Odgers Berndtson Türkiye Kurucu Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, Deniz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Intertech Danışmanı Orhan Göksal ve ÜNLÜ&Co Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Günay konuşmacı olarak katıldı.

“BELİRLİ TEMALARLA KURULAN FONLARIN BÜYÜKLÜĞÜNDE DE ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ”

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül:

Kurumsal yatırımcılar, sermayenin tabana yayılmasında oldukça önemli bir rol üstleniyor. Bizler de SPK olarak, sermaye piyasasının derinliğinin artması için yatırım fonlarının büyümesine büyük önem veriyoruz. Geride bırakacağımız 2022, bu açıdan önemli bir yıl oldu. Kasım ayı itibarıyla menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyi 1 trilyon TL’yi aştı. Ayrıca 59 adet portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen portföy büyüklüğü de 1,3 trilyon TL’ye ulaştı. Yatırım fonlarına yatırım yaparak kurumsal portföy yönetiminin avantajlarından yararlanan yatırımcı sayısı ise 3,4 milyon civarında bulunuyor.

ALTERNATİF YATIRIM FONLARI HIZLA BÜYÜYOR

Bu fonların yanında, son yıllarda dünyada öne çıkan ve ‘alternatif yatırım fonları’ olarak adlandırılan ‘girişim sermayesi yatırım fonları’ ve ‘gayrimenkul yatırım fonları’ da benzer şekilde önemli gelişmeler kaydetti. 2014’ten itibaren ülkemiz mevzuatına kazandırılan alternatif yatırım fonlarının, yapılan yasal değişiklikler sonrası kısa sürede 55 milyar TL büyüklüğe ulaşması da sermaye piyasası adına sevindirici bir gelişme. Son dönemde belirli temalarla kurulan fonların büyüklüğünde de artış gözlemliyoruz. Kasım ayı itibarıyla, sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan veya temiz enerji gibi yenilenebilir enerji alanlarına odaklanan, toplam piyasa değeri yaklaşık 7 milyar TL olan 30 civarında yatırım ve emeklilik yatırım fonumuz bulunuyor.”



TEFAS VE BEFAS’TA HACİMLER ARTIYOR

2015’ten bu yana faaliyette olan TEFAS ve 2021’de faaliyete geçen BEFAS, yatırımcıların fonlara erişimini kolaylaştırarak yatırımcı tabanının genişlemesine katkıda bulundu. 2022 yılında TEFAS’ta toplam işlem hacmi 445 milyar TL, BEFAS’ta ise yaklaşık 4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler, kurumsal yatırımcılar açısından geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Kurumsal yatırımcı tabanındaki bu olumlu gelişmeleri dikkate alarak portföy yönetimi sektörünün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız ise devam ediyor. Ayrıca, karbon piyasasının geliştirilmesi, sürdürülebilirlik, finansal teknolojiler ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması konularında ürütmekte olduğumuz çalışmaların da kurumsal yatırımcılar sektörüne olumlu yansımalarının olacağını düşünüyorum



“KURUMSAL YATIRIMCILAR ALANINDA GİDİLECEK DAHA ÇOK MESAFE VAR”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Murat Zaman:

“Türkiye’nin potansiyelini dikkate aldığımızda kurumsal yatırımcılar alanında gidilecek hala daha çok mesafe olduğunu ve yatırım fonları piyasasını büyütmek için herkese önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’nin rehberliğinde uygulamaya koyduğumuz Türkiye Ekonomi Modeli’mize paralel olarak sermaye piyasalarının gelişmesi, derinleşmesi, yatırımcıların ve yatırım araçlarının sayısının artması için Bakanlığımızın gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğine emin olabilirsiniz.”

